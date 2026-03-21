Il Sogno vince e sale in classifica a quota 32

Nel campionato di calcio a 11 Uisp Prato, il Sogno ha vinto la sua partita e si è portato a quota 32 punti in classifica. L’ottava giornata di ritorno ha visto numerosi gol e risultati significativi, influenzando la posizione delle squadre nella classifica generale. Le partite sono state caratterizzate da un ritmo intenso e da diverse marcature decisive.

Ottava giornata di ritorno ricca di gol e risultati pesanti nel campionato di calcio a 11 Uisp Prato. Un turno che potrebbe iniziare a ridisegnare gli equilibri, soprattutto nelle zone alte della classifica. Con il match della capolista Signa 2007 contro il Tavola in attesa di omologazione, ne approfittano i Kickers Narnali, che espugnano il campo del S. Ippolito per 3-1. Dopo il vantaggio iniziale dei padroni di casa con Marella, gli ospiti ribaltano tutto già nel primo tempo grazie a Sowe e Luporini, prima del sigillo finale di Gigliofiore nel recupero. Vittoria esterna anche per il Giusti Stefano Comeana, che supera 2-1 il Prato Asd: al gol di Vona rispondono Aldi e Rinaldo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il Sogno vince e sale in classifica a quota 32 Articoli correlati Spal vince e sale in classifica, ma l’obiettivo resta chiaro: arrivare ai play offLa Spal non vuole limitarsi al secondo posto nel campionato: l’obiettivo rimane la promozione, ma ormai si sta guardando anche ai play off come... Leggi anche: Ore 16.32, il sogno che si trasforma in tragedia: l’ultimo volo di Pasquale ENG SUB |FULLThe King's Avatar S1-S3 | Yuewen Animation Una raccolta di contenuti su Sogno vince Discussioni sull' argomento Pellizzari ci prova nella sua Camerino, il sogno sfuma a 400 metri dal traguardo: Del Toro attacca e vince (Foto/Video); Italia, fine del sogno: il Venezuela vince 4-2 e si prende la finale del World Baseball Classic; Tirreno-Adriatico, Valgren vince la quinta tappa: Del Toro scatenato, il sogno di Pellizzari si complica; Gratta e vince 2 milioni, colpo da sogno a Terni: uno dei premi più alti vinti in Umbria. Tirreno-Adriatico, Valgren vince la quinta tappa: Del Toro scatenato, il sogno di Pellizzari adesso si complicaIl danese trionfa nella Marotta-Mobaroccio, l'azzurro fatica ed è costretto a lasciare la testa della classifica al messicano ... msn.com Megabox da sogno, vince la Challenge Cup con una prova perfetta ad Atene facebook Finisce il sogno del Bodo, lo Sporting vince 5-0 dopo i supplementari e vola ai quarti x.com