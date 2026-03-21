Il Sogno vince e sale in classifica a quota 32

Da lanazione.it 21 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel campionato di calcio a 11 Uisp Prato, il Sogno ha vinto la sua partita e si è portato a quota 32 punti in classifica. L’ottava giornata di ritorno ha visto numerosi gol e risultati significativi, influenzando la posizione delle squadre nella classifica generale. Le partite sono state caratterizzate da un ritmo intenso e da diverse marcature decisive.

Ottava giornata di ritorno ricca di gol e risultati pesanti nel campionato di calcio a 11 Uisp Prato. Un turno che potrebbe iniziare a ridisegnare gli equilibri, soprattutto nelle zone alte della classifica. Con il match della capolista Signa 2007 contro il Tavola in attesa di omologazione, ne approfittano i Kickers Narnali, che espugnano il campo del S. Ippolito per 3-1. Dopo il vantaggio iniziale dei padroni di casa con Marella, gli ospiti ribaltano tutto già nel primo tempo grazie a Sowe e Luporini, prima del sigillo finale di Gigliofiore nel recupero. Vittoria esterna anche per il Giusti Stefano Comeana, che supera 2-1 il Prato Asd: al gol di Vona rispondono Aldi e Rinaldo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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