Sulla strada scritto su un rotolo da telescrivente | in vendita a 4 milioni di dollari il manoscritto originale di Jack Kerouac

A 57 anni dalla morte di Jack Kerouac, il suo rotolo dattiloscritto di “On the road” torna sotto i riflettori. Dopo 25 anni, il manoscritto originale viene messo all’asta e potrebbe arrivare a 4 milioni di dollari. La casa d’aste annuncia che il pezzo, considerato uno dei più importanti della letteratura americana, sarà venduto presto.

A 57 anni dalla sua scomparsa, Jack Kerouac torna a far parlare di sé. Il suo famoso rotolo dattiloscritto, su cui lo scrittore americano aveva impresso il romanzo “On the road”, sarà messo all’asta dopo 25 anni. Sarà proprio la casa di collezionisti Christie’s, con sede a New York, a mettere in vendita l’oggetto, che fa parte della collezione di Jim Irsay, ex proprietario degli Indianapolis Colts. Il lotto sarà offerto dagli eredi del presidente della squadra di football americano, con una stima compresa tra 2,5 e 4 milioni di dollari. Il rotolo di Kerouac, lungo poco più di 36 metri, è stato battuto a macchina dall’autore in una maratona di venti giorni, dal 2 al 22 aprile 1951. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

