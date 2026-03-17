Un rotolo scritto da Jack Kerouac, lungo quasi quanto una strada, è stato venduto all’asta per 12 milioni di dollari. La striscia di carta contiene una versione manoscritta di “On the Road”, uno dei testi più celebri dello scrittore. L’asta si è svolta a Roma il 17 marzo 2026, attirando l’attenzione di collezionisti e appassionati di letteratura.

Roma, 17 marzo 2026 – Un rotolo lungo quasi quanto una strada vera. E forse non è un caso. Il dattiloscritto originale di ‘ On the Road’ di Jack Kerouac è stato battuto all’asta a New York, presso la casa d'aste Christie's, per 12,1 milioni di dollari (oltre 10 milioni di euro) stabilendo un record assoluto per un manoscritto letterario. Non è solo una cifra: è un segnale. La letteratura, quando intercetta lo spirito del tempo, smette di essere carta e diventa oggetto di culto. 36 metri di ribellione. Quel rotolo, composto da fogli incollati uno dopo l’altro per oltre 36 metri, è la prima stesura del romanzo scritto nel 1951. Una scrittura continua, senza pause, quasi febbrile. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - “On the Road”: il rotolo di Jack Kerouac battuto all’asta per 12 milioni di dollari

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[La felicità consiste nel rendersi conto che è tutto un grande, strano sogno...] * [Jack Kerouac] • Benoit.Courti © - facebook.com facebook

Il 12 marzo del 1922 nasceva lo scrittore Jack Kerouac #accaddeoggi x.com