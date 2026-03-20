Dopo quasi tre anni di pausa e il servizio militare, i BTS sono tornati con il loro decimo album, intitolato Arirang, e annunciano un tour mondiale. La band sudcoreana ha ripreso l’attività musicale con nuove canzoni e un’immagine rinnovata, mentre i fan aspettano di vedere come si evolveranno le loro performance dal vivo. L’album rappresenta un momento di svolta nella loro carriera.

Il 21 marzo suoneranno a Seul per il primo concerto dal 2022. Sarà trasmesso in diretta su Netflix in 190 Paesi, e la città si prepara a un’affluenza enorme, tanto che le autorità hanno già rafforzato le misure di sicurezza. È la prova più chiara che, nonostante la pausa dalle scene, restano la boy band più grande del K-pop. In mezzo c’è stato il servizio militare obbligatorio in Corea del Sud, che per una boy band globale non è solo un dovere civile ma anche un’interruzione concreta e un rito di passaggio. I sette membri sono partiti in momenti diversi e sono rientrati a scaglioni. Nel frattempo hanno pubblicato musica da soli, costruito percorsi individuali, provato a capire chi fossero fuori dalla forma BTS. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - I BTS sono cambiati dopo il servizio militare? Il nuovo album Arirang dice di sì (ma non del tutto)

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