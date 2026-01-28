Il centro sportivo di via Icmesa a Meda si trasforma. Il Comune ha deciso di fare un restyling completo, puntando su piscine e campetti. Dopo anni di usura, l’impianto necessita di interventi seri, e ora si lavora per rinnovarlo, con l’obiettivo di offrire strutture più moderne e funzionali ai cittadini. Tra le novità più attese, l’arrivo dello ’shoregoal’, un nuovo elemento che cambierà il volto dell’area sportiva.

Il Comune si prepara a dare nuova vita al centro sportivo di via Icmesa, un impianto che negli ultimi anni ha mostrato la necessità di interventi strutturali importanti, soprattutto sulle vasche esterne e sui campetti. L’attuale gestore, la H2O Ssd di Muggiò, ha infatti presentato la proposta per riqualificare la struttura polifunzionale. "Si tratta di un interlocutore che ben conosciamo – spiega Stefania Tagliabue, vicesindaca e assessora allo Sport – visto che la H2O aveva vinto il bando precedente. Si trattava della gestione di un anno, con possibilità di estenderla per l’anno successivo. Di fatto al 31 dicembre era prevista la scadenza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il centro sportivo cambia pelle. Restyling per piscine e campetti. A Meda arriva lo ’shoregoal’

