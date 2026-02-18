faremo il restyling al centro sportivo anche senza sovvenzioni

Il sindaco Nicola Marani annuncia che il centro sportivo di via de Patti riceverà un restyling, anche senza fondi pubblici. La riqualificazione e l’ampliamento sono pronti a partire, nonostante l’attesa di risposte da bandi regionali e nazionali. L’amministrazione ha già pianificato i primi lavori per migliorare gli spazi, indipendentemente dai finanziamenti esterni.

Gli interventi di riqualificazione e ampliamento del centro sportivo di via de Patti prenderanno il via e a dichiararlo è il primo cittadino Nicola Marani: "Il progetto è stato candidato a due bandi, uno della regione Lombardia che dovrebbe rispondere entro marzo e l’altro del Coni ma, anche se non avremo risposte positive, come amministrazione, siamo pronti a partire con il primo step dei lavori" dice. I finanziamenti richiesti alla Regione e al Coni a fondo perduto si aggirano sugli 800mila euro e prevedono l’ampliamento e il restyling del centro sportivo con la creazione di una nuova piccola palestra. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

