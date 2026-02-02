Squinzano al via Guida al voto consapevole | due incontri per approfondire il referendum sulla giustizia

L’iniziativa si articolerà in due serate complementari, dedicate rispettivamente all'analisi delle ragioni del "No" e del "Sì", garantendo così un confronto pluralista e di alto profilo tecnico-giuridico. Entrambi gli eventi si terranno presso il Centro Medex di Squinzano (Via Campi n. 168) con inizio alle ore 18:00. Venerdì 6 Febbraio: Le Ragioni del "NO" La prima sessione vedrà gli interventi della magistrata Eleonora Guido e degli avvocati del Foro di Lecce, Paolo Spalluto e Vincenza Raganato. La serata sarà aperta dai saluti del magistrato Dott. Giuseppe De Nozza e dai saluti istituzionali del Sindaco di Squinzano, Mario Pede.🔗 Leggi su Lecceprima.it

Il 22 e 23 marzo si terrà il referendum sulla riforma della giustizia, deciso dal Consiglio dei ministri in data 12 gennaio 2026.

Questa mattina si è scoperto che alle prossime elezioni referendarie sulla giustizia non si potrà votare anche dai comuni di residenza diversi da quello di iscrizione.

