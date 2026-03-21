IL RE DI KVITFJELL! Dominik Paris si sbrana la pista e torna a vincere a quasi 37 anni!

Dominik Paris, sciatore italiano, ha vinto la discesa libera alle finali di Coppa del Mondo di sci alpino a Kvitfjell. A quasi 37 anni, ha sferrato una prova convincente sulla pista norvegese, confermando la sua abilità e velocità. La competizione ha visto la partecipazione di numerosi atleti, ma è stato Paris a imporsi con il miglior tempo. La vittoria rappresenta un risultato importante per l’Italia in questa tappa stagionale.

Le finali di Coppa del Mondo di sci alpino si aprono subito con il botto per l’Italia. Dominik Paris conferma il suo straordinario feeling con la pista di Kvitfjell e domina la discesa libera odierna. Si tratta del settimo successo della carriera nella località norvegese per l’altoatesino, che sta per spegnere trentasette candeline, la quinta in discesa e la venticinquesima della carriera in Coppa del Mondo. Una prestazione fenomenale quella di Paris, che ha subito spinto al massimo al primo intermedio e poi ha pennellato nei velocissimi curvoni della parte centrale, facendo poi risultare anche il miglior crono nell’ultimo settore. Alle sue spalle si è piazzato lo svizzero Franjo Von Allmen, staccato di 19 centesimi dall’azzurro ed unico davvero che è riuscito a restare parzialmente vicino a Paris per tutta la gara. 🔗 Leggi su Oasport.it

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