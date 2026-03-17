Sci alpino Dominik Paris ritrova la pista favorevole di Kvitfjell | i precedenti

Dominik Paris torna a disputare una discesa sulla pista di Kvitfjell, dove ha già corso in passato. Per la Coppa del Mondo di sci alpino 2026, la stagione non è ancora conclusa e l’atleta continua a partecipare alle competizioni. La sua presenza sulla neve di questa località è stata confermata, mantenendo vivo l’interesse per le gare in corso.

Per la Coppa del Mondo di sci alpino 2026 non è ancora di dire la parola “arrivederci” alla stagione. C’è ancora tempo per le Finali di Kvitfjell. La pista norvegese come sempre ci regalerà prove veloci e uno scenario meraviglioso. L’Italia, nel complesso, sulla pista denominata “Olympiabakken” ha spesso ottenuto ottimi risultati. Tra questi, grande protagonista Dominik Paris con ben sei vittorie. Dal 12 marzo 2016 inizia l’era-Dominik Paris a Kvitfjell. Prima gara sulla pista norvegese e subito successo dell’altoatesino in discesa con 20 centesimi di vantaggio sul francese Valentin Giraud Moine, mentre al terzo posto troviamo lo statunitense Steven Nyman a 24. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sci alpino, Dominik Paris ritrova la pista favorevole di Kvitfjell: i precedenti Articoli correlati Sci alpino, i precedenti di Dominik Paris a Garmisch: una vittoria e due podiLa Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2026 saluta i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 e riprende il proprio cammino che sta per... Leggi anche: Sci alpino, i precedenti di Dominik Paris a Wengen: tabù Lauberhorn, mai una vittoria Aggiornamenti e notizie su Dominik Paris Temi più discussi: Giovanni Franzoni in esclusiva dopo il super G: Giù dal podio per un intermedio negativo, von Allmen leggenda · Sci alpino risultati oggi | Olimpiadi Milano Cortina 2026; Sci alpino, i qualificati per la finale di Coppa del Mondo in discesa: Franzoni e Paris si giocano il podio; Rivivi il LIVE! Discesa: Franzoni beffato da Kriechmayr! Odermatt vince la generale; Coppa del mondo di sci maschile 2025 2026: le classifiche. Sci alpino, i qualificati per la finale di Coppa del Mondo in discesa: Franzoni e Paris si giocano il podioLo svizzero svetta in testa alla classifica della Coppa del Mondo di discesa libera alla vigilia delle Finali di Lillehammer (Norvegia), con un margine di ... oasport.it Dominik Paris, dal bronzo olimpico all’heavy metalReduce dalla medaglia di bronzo conquistata nella discesa libera ai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026, Dominik Paris continua a sorprendere anche lontano dalle piste. A 36 anni, lo scia ... rockol.it L’Italia dello sci alpino si presenta alle finali di Lillehammer con 19 atleti Uomini Discesa: Giovanni Franzoni, Dominik Paris, Florian Schieder, Mattia Casse, Benjamin Alliod, Christof Innerhofer. Supergigante: Giovanni Franzoni, Dominik Paris, Mattia Casse, C - facebook.com facebook #Ibrahimovic ha premiato a #SanSiro Federica Brignone e Dominik Paris, campioni olimpici e tifosi milanisti. Standing ovation del pubblico x.com