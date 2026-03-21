Il re del valzer André Rieu al Forum

André Rieu, noto come il re del valzer, si esibirà al Forum in un concerto che spazia tra brani classici e pezzi più moderni. Durante la serata, il musicista proporrà una selezione che include l’“Hallelujah” di Händel e “Can’t Help Falling in Love”. L’evento è atteso con grande interesse da parte del pubblico, che potrà ascoltare dal vivo il maestro olandese.

L’uomo è fatto così, capace di spaziare in concerto dall’ “Hallelujah” di Händel a “Can’t help falling in love”di Elvis, dalla straussiana “Marcia di Radetzky” alla “Heal the world” di Michael Jackson senza che le differenze di generi, stili e umori, intacchino quell’allure romantica e un po’ kitsch che ne fa da decenni il riferimento della musica da ballo europea. In scena stasera al Forum di Assago, André Rieu ci tiene al blasone di “ Re del valzer ” incollatogli addosso dagli oltre 700mila fedelissimi che ogni anno lo applaudono ai quattro angoli del Continente. "Le emozioni sono il fattore chiave del nostro spettacolo – dice –. Quando un brano mi arriva al cuore so che farà breccia pure in quello degli altri". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il re del valzer André Rieu al Forum Articoli correlati Leggi anche: Sulle note del valzer di Strauss si apre il nuovo anno al Sociale - Foto e video Video – Il messaggio del Presidente Giorgia Meloni al Forum Internazionale del TurismoMeloni al Forum del Turismo: dati in crescita, riforme, destagionalizzazione e valorizzazione di borghi e aree interne per un turismo competitivo... André Rieu - Love in Venice Una raccolta di contenuti su André Rieu Temi più discussi: André Rieu, il 'Re del valzer', torna in Italia con la Johann Strauss Orchestra; André Rieu, il Re del valzer, in concerto a Milano con la Johann Strauss Orchestra; Il Re Del Valzer André Rieu torna live in Italia; Il re del valzer André Rieu al Forum. Il re del valzer André Rieu al ForumL’uomo è fatto così, capace di spaziare in concerto dall’ Hallelujah di Händel a Can’t help falling in lovedi Elvis, dalla straussiana Marcia di Radetzky alla Heal the world di Michael Jackson ... ilgiorno.it Il Re Del Valzer André Rieu torna live in ItaliaMilano, 20 mar. (askanews) - A novembre dello scorso anno è andata in scena l'attesa prima volta di André Rieu in Italia, all'Unipol Forum di ... spettacoli.tiscali.it BOLOGNA, CHE SERATA! Una notte magica insieme a André Rieu e alla sua straordinaria Johann Strauss Orchestra all’Unipol Arena, prima tappa del tour italiano Il pubblico di Bologna ha risposto con emozione, eleganza e tanta energia. Uno spett facebook André Rieu - O Sole Mio youtu.be/F1CZgBMQKkEsi… @YouTube araciligiyla x.com