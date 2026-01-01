Sulle note del valzer di Strauss si apre il nuovo anno al Sociale - Foto e video

Il Teatro Sociale di Città Alta ha aperto il nuovo anno con il tradizionale Concerto di Capodanno, interpretato dall’Orchestra Filarmonica Italiana. Sulle note del valzer di Strauss, l’evento si è svolto nella mattinata dell’1 gennaio, offrendo un momento di musica classica in un ambiente storico. Foto e video dell’evento documentano questa occasione musicale, che inaugura con sobrietà e raffinatezza il calendario del nuovo anno.

IL CONCERTO. Il Teatro Sociale in Città Alta ha ospitato nella mattinata dell'1 gennaio il Concerto di Capodanno con l'Orchestra filarmonica italiana.

