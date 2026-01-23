Nel video, il Presidente Giorgia Meloni esprime gratitudine nei confronti del Ministro Daniela Santanché per aver promosso la terza edizione del Forum Internazionale del Turismo. Un’occasione per sottolineare l’importanza di questa iniziativa nel settore turistico e nel rafforzamento delle relazioni internazionali. La comunicazione riflette l’impegno del governo italiano nel valorizzare il turismo come elemento strategico per lo sviluppo del Paese.

Il Presidente Meloni ha ringraziato il Ministro Daniela Santanché per aver promosso la terza edizione del Forum Internazionale del Turismo. Ha definito l’evento un’occasione preziosa per valutare i risultati raggiunti e costruire nuove strategie insieme agli operatori del settore. Al momento dell’insediamento del Governo, il turismo era in lenta ripresa dopo la pandemia. L’esecutivo ha risposto con riforme, investimenti e una visione di sistema: i dati confermano una crescita costante, con l’Italia tra i Paesi più visitati al mondo. La nostra nazione è oggi seconda in Europa per presenze turistiche, superando per la prima volta la Francia. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Video – Il messaggio del Presidente Giorgia Meloni al Forum Internazionale del Turismo

Al Forum Internazionale del Turismo la firma della Carta di AmalfiDomani a Milano, durante il terzo Forum Internazionale sul Turismo, sarà firmata la Carta di Amalfi.

A Milano la terza edizione del Forum Internazionale del Turismo. Obiettivo: rafforzare il ruolo dell’ItaliaA Milano si svolge la terza edizione del Forum Internazionale del Turismo, ospitato presso il Palazzo del Ghiaccio.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Maltempo, il video del messaggio di Ignazio La Russa alle regioni colpite: A loro la nostra vicinanza; Il messaggio di Margaret Karram per i 70 anni di Città Nuova; Morte Valentino, il messaggio del sindaco di Voghera; Video. Messaggio di Christodoulides al Parlamento europeo sul futuro dell'Ue.

Sassari, il messaggio di Natale dei vigili del fuocoAnche quest'anno i vigili del fuoco di Sassari hanno scelto le immagini per rivolgere alla cittadinanza gli auguri di Natale. In un breve video diffuso in occasione delle festività, il Comando ... tg24.sky.it

Il messaggio di pace di Maoz e Aziz, amici oltre la guerraUno è israeliano, l'altro palestinese: entrambi hanno perso familiari nel conflitto. E ora portano in giro per il mondo il loro appello ... rainews.it

Il messaggio del Presidente Justin Davis e il Vice Presidente Morris Pagniello Il cuore si spezza nel vedere quelle immagini della nostra amata Sicilia flagellata dalla furia di questo ciclone. È straziante assistere impotenti alla sofferenza di questa terra - facebook.com facebook

La scomparsa di Arnaldo #Caprai Il cordoglio nel messaggio del Presidente della Camera di Commercio dell’Umbria, Giorgio Mencaroni: shorturl.at/cc8Lx x.com