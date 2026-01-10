Il programma del fine settimana Arbitri e gare dalla serie D alla Prima categoria

Il programma del fine settimana comprende le gare e gli arbitri coinvolti dalla Serie D alla Prima categoria. Domani alle 14.30 si disputa la seconda giornata di ritorno della Serie D, con partite tra le principali squadre e arbitri provenienti da diverse regioni. Di seguito, gli incontri e gli ufficiali di gara assegnati per questa giornata.

Partite e arbitri dalla serie D alla Prima categoria. Serie D. Domani alle 14.30 la 2ª giornata di ritorno: Ancona-Termoli: Pelaia di Pavia; Atletico Ascoli-Notaresco: Passarotti di Mantova; Castelfidardo-Teramo: Femia di Locri; Chieti-Sora: Chindamo di Como; Giulianova-Vigor Senigallia: Trombello di Como; Maceratese-Ostiamare (ore 15): Coppola di Castellamare di Stabia; Recanatese-Sammaurese: Carluccio di L’Aquila; San Marino-L’Aquila: Macrina di Reggio Calabria; UniPomezia-Fossombrone: Caresia di Trento. Classifica: Ostiamare 42; Teramo 41; Ancona 39; L’Aquila 35; Notaresco 33; Atletico Ascoli 32; Vigor Senigallia 29; Fossombrone 26; Maceratese, Giulianova 23; Sora 20; Termoli, San Marino 19; UniPomezia 18; Recanatese 15; Chieti 13; Sammaurese 9; Castelfidardo 8. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il programma del fine settimana. Arbitri e gare dalla serie D alla Prima categoria Leggi anche: Calcio, il programma del fine settimana. Partite e arbitri dalla serie D alla Prima categoria Leggi anche: Calcio. Gare e arbitri dalla serie D alla Prima categoria Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. PRIMA CATEGORIA. Gli arbitri del fine settimana; Calcio: serie A; arbitri; Calcio / Prima Categoria B e C 25/26, il programma, i pronostici e gli arbitri della 15^ giornata: vincerà il gioco o il gelo?; Rassegna: Serie A, sabato si parte con il turno numero venti. Tanti gli scontri diretti in programma. Arbitri, Moratti tra passato e presente. Il programma del fine settimana. Arbitri e gare dalla serie D alla Prima categoria - Partite e arbitri dalla serie D alla Prima categoria. sport.quotidiano.net

