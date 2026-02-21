Dalla serie D alla Prima categoria Partite e arbitri del fine settimana

Dalla serie D alla Prima categoria, le partite del fine settimana coinvolgono numerosi arbitri. La 25ª giornata di Serie D si svolge domani alle 14.30, con incontri come Castelfidardo-San Marino e Chieti-Termoli. Ogni gara vede in campo arbitri provenienti da diverse regioni italiane, tra cui Valdarno, Mantova e Udine. Gli arbitri scelti per le partite di domani sono stati selezionati accuratamente, garantendo il corretto svolgimento degli incontri.

Partite e arbitri del fine settimana dalla D alla Prima categoria. Serie D. Domani alle 14.30 la 25ª giornata: Castelfidardo-San Marino: Ravara di Valdarno; Chieti-Termoli: Copelli di Mantova; Forsempronese-Ostiamare: Zini di Udine; Giulianova-L'Aquila: Velocci di Frosinone; Maceratese-Notaresco: Spagnoli di Tivoli; Recanatese-Atletico Ascoli: Antonuccio di Roma; Sora-Teramo: Papi di Prato; UniPomezia-Ancona: Manzini di Verona; Vigor Senigallia-Sammaurese: Aureliano di Rossano. Classifica: Teramo, Ancona 57; Ostiamare 54; L'Aquila 46; Atletico Ascoli 41; Notaresco 37; Vigor Senigallia 36; Giulianova 35; Fossombrone 32; UniPomezia 28; Maceratese 27; Termoli, Sora 26; San Marino, Recanatese 20; Chieti 18; Sammaurese 15; Castelfidardo 12.