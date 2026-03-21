Il profumo del FUORI | la libertà

All’interno del carcere di Secondigliano, lo spazio si riduce e il tempo sembra fermarsi, creando un senso di immobilità. Tra quelle mura, la percezione del presente si cristallizza e tutto sembra congelato. In questo ambiente, il concetto di libertà si manifesta attraverso il senso di oppressione e la ricerca di un modo per sentirsi ancora vivi.

Cultura, inclusione e accessibilità si incontrano in un progetto che mette al centro la lettura e l’esperienza sensoriale Tra le mura del carcere di Secondigliano lo spazio si accartoccia e il tempo smette di scorrere. Si limita a ristagnare in un eterno, immobile presente. È questa la sensazione che provo ogni volta che oltrepasso quella soglia. Ho incontrato le detenute come sempre per la celebrazione eucaristica. Molte erano giovanissime. B. ha 26 anni. Cercava sguardi, intrecciava mani, piangeva. Nei suoi occhi ho visto un’umanità nuda, spogliata di ogni orpello, ridotta all’essenza di chi sa cosa significhi perdere tutto per capire, finalmente, il valore di un niente. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it

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