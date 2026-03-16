Donald Trump si presenta come un difensore della libertà di parola, definendo ogni indagine giornalistica come persecuzione e ogni critica come censura. La sua comunicazione quotidiana è caratterizzata da questa retorica, che enfatizza la lotta contro le pressioni e le restrizioni percepite. La narrazione si concentra sulla sua posizione di fronte alle accuse e alle analisi che riceve, evidenziando il suo ruolo di protagonista nel dibattito pubblico sulla libertà di espressione.

Non c’è mai stato un tempo in cui si poteva dire tutto. Il Primo emendamento ha una lunga storia, e soprattutto una funzione: limitare il potere. Ora quel principio è in discussione. Per O.W. Holmes la libertà di parola non protegge chi “grida falsamente al fuoco in un teatro affollato”. Ma oggi il teatro è planetario e interconnesso Trump chiede a tutti, in privato o in pubblico: chi preferite, Rubio o Vance? Al G7 Trump tace sui tempi e Meloni frena sulla missione navale. Macron incassa ma non chiude Donald Trump si presenta come un paladino della libertà di parola. Nella sua comunicazione quotidiana ogni indagine giornalistica diventa... 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Trump e il magheggio del free speech. L'America della libertà di parola o delle parole in libertà?

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