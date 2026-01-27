In silenzio per la libertà l’iniziativa per gli iraniani del comitato Donna Vita Libertà

Questo evento promosso dal Comitato Donna Vita Libertà di Piacenza offre un’occasione di solidarietà e riflessione sulla situazione degli iraniani. Un momento di raccoglimento collettivo dedicato a condividere testimonianze e sostenere la libertà, coinvolgendo la comunità locale e i cittadini. L’appuntamento è previsto per venerdì 30 gennaio alle 17, in un contesto di sobrietà e rispetto.

Il Comitato Donna Vita Libertà di Piacenza invita la comunità iraniana e la cittadinanza piacentina a partecipare a un momento di raccoglimento e testimonianza collettiva che si terrà venerdì 30 gennaio alle ore 17.30 in Piazza San Francesco. «In un mondo segnato dalla repressione, il Comitato ha.

