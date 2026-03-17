Negli ultimi anni si parla molto di alimentazione, e il focus si concentra spesso sulla qualità dei cibi consumati. Tuttavia, alcuni studi evidenziano che il problema principale riguarda la quantità di cibo che si mangia, più che la composizione dei nutrienti. Le discussioni si concentrano sui carboidrati, i grassi e le proteine, ma i dati indicano che l’aumento delle porzioni rappresenta una questione centrale.

Nel dibattito pubblico sull’alimentazione si cerca spesso un colpevole. Per alcuni sono i carboidrati, per altri i grassi, per altri ancora le proteine – talvolta distinguendo tra quelle animali e quelle vegetali. È una dinamica ricorrente: individuare un responsabile unico rende il problema più semplice da raccontare e, soprattutto, più facile da affrontare sul piano individuale. Ma quando si osservano i dati su scala globale il quadro cambia. L’obesità non può essere spiegata indicando un singolo macronutriente. È una condizione complessa, determinata da una combinazione di fattori biologici, ambientali, sociali ed economici. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), l’obesità rappresenta oggi una vera e propria pandemia. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Né carboidrati né grassi, il vero problema è che mangiamo semplicemente di più

Articoli correlati

Malattie cardiovascolari: studio rivela, conta più la qualità del cibo che carboidrati o grassi.Dieta low carb o low fat? La scienza sposta l'attenzione sulla qualità del cibo Uno studio di lunga durata, condotto su quasi 200.

Le fibre sono le nuove proteine: ecco perché ne mangiamo di più (e facciamo benissimo)Dopo il lungo dominio delle proteine, un nuovo protagonista emerge nelle tendenze dei nutrizionisti e sui social media: le fibre.

Skip the Carbs, Make This Beef & Egg Power Meal Instead

Contenuti utili per approfondire Né carboidrati né grassi il vero...

Discussioni sull' argomento Nutrizione e salute pubblica Né carboidrati né grassi, il vero problema è che mangiamo semplicemente di più; Cosa mangiare per debellare la candida?; Non contano solo grassi o carboidrati: ecco la vera chiave per un cuore sano; Cosa e quando mangiare: la dieta mediterranea ha una nuova piramide e introduce la dimensione tempo.

Ho perso 15 chili grazie alla Quaresima: per 40 giorni non ho mangiato né pane né carboidrati: la rivelazione di Christopher, il figlio di Arnold SchwarzeneggerPerde 15 chili durante la Quaresima e torna un figurino. Durante il Summit inaugurale del Beacher Vitality Happy & Healthy di Los Angeles, Christopher Schwarzenegger, il quartogenito del protagonista ... ilfattoquotidiano.it

Questo PANE INCREDIBILE si fa solo con 2 INGREDIENTI! Povero di carboidrati e ricco di proteine. Facile da preparare con solo è perfetto come sostituto del pane tradizionale per una colazione o pranzo sano e nutriente. LA RICETTA - facebook.com facebook

#cucina La cucina danese è conosciuta per essere ricca di carboidrati, pesce e carne. Questo è dovuto soprattutto al clima rigido, che ha portato allo sviluppo di piatti tipici danesi molto calorici ed energetici. x.com