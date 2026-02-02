Durante un’intervista con Lilli Gruber, Leonardo Maria Del Vecchio ha mostrato un certo smarrimento, come se si chiedesse perché fosse lì. La sua presenza ha lasciato tutti un po’ interdetti, anche perché il manager si è mostrato più che altro confuso, senza dare risposte chiare. La scena ha fatto discutere, soprattutto per il modo in cui Del Vecchio si è presentato, come se fosse più un ospite che un protagonista.

C’è stato un momento, durante l’ intervista con Lilli Gruber, in cui Leonardo Maria Del Vecchio sembrava chiedersi perché mai fosse lì. La risposta è che l’aveva voluto lui, così come aveva accettato di farsi successivamente intervistare da Report. Non sappiamo se la brutta figura rimediata a Otto e mezzo lo abbia indotto a desistere. Ma poco importa. LMDV ha messo su di recente una nutrita squadra di comunicatori che lo affiancano in questa avventura nell’ editoria, un mondo che non conosce. Diciamo, vista la prima uscita, che il lavoro da fare è ancora molto. Il problema non è solo rimediare all’immagine del ricco rampollo che non ha dimestichezza con le parole. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Il problema non è Del Vecchio, ma l’editoria che ne ha bisogno

Lmdv Capital, la società di investimento di Leonardo Maria Del Vecchio, ha presentato un'offerta vincolante per acquisire una maggioranza in EN – Editoriale Nazionale, editrice di quotidiani come La Nazione, Il Resto del Carlino, Il Giorno e QN.

