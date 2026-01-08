Largo Rezzara la Rete bergamasca svela il cartello contro la violenza di genere

Largo Rezzara a Bergamo presenta una nuova segnaletica dedicata alla sensibilizzazione contro la violenza di genere. Il cartello, semplice e informativo, include due numeri utili per chi si trova in situazioni di abuso. Questa iniziativa della Rete bergamasca mira a offrire supporto e indicazioni chiare, contribuendo a creare un ambiente più sicuro e consapevole per tutte le persone coinvolte.

LA NOVITÀ. La nuova «segnaletica» fornisce anche due numeri utili per tutte coloro che subiscono abusi. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Largo Rezzara, la Rete bergamasca svela il cartello contro la violenza di genere Leggi anche: In largo Rezzara il presidio della Rete bergamasca contro la violenza di genere Leggi anche: La Rete bergamasca contro la violenza di genere scende in piazza il 25 novembre: “Fermiamo la violenza, insieme” Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Largo Rezzara, la Rete bergamasca svela il cartello contro la violenza di genere; Violenza di genere, presidio in largo Rezzara l'8 gennaio e inaugurazione dei cartelli in città con i numeri utili; Centri anti-violenza di genere, registrate oltre 1.000 chiamate nel 2025 in Bergamasca; Nel 2025 oltre mille chiamate ai centri antiviolenza. Giovedì il presidio in centro. Largo Rezzara, la Rete bergamasca svela il cartello contro la violenza di genere - La nuova «segnaletica» in largo Rezzara a Bergamo fornisce anche due numeri utili per tutte coloro che subiscono abusi. ecodibergamo.it

In largo Rezzara il presidio della Rete bergamasca contro la violenza di genere - Al centro la critica alla direzione artistica del Donizetti opera festival, la cui scelta della farsa «Deux home set une femme», musicata da Donizzetti, viene criticata per la trama, accusata di ... ecodibergamo.it

Un “Taxi Rosa” per il trasporto sicuro notturno: la proposta della Rete contro la violenza di genere - La Rete bergamasca contro la violenza di genere torna in piazza con il presidio mensile che si terrà giovedì 8 maggio dalle ore 18. bergamonews.it

L'Eco di Bergamo. . Giovedì 8 gennaio si è tenuto il primo degli ormai tradizionali presìdi mensili in largo Rezzara, in pieno centro città, della Rete bergamasca contro la violenza di genere. Con una novità: lo svelamento di un cartello, molto simile a un’insegna - facebook.com facebook

Svelato in Largo Rezzara uno dei due cartelli “contro la violenza di genere” posizionati in città dalla Rete bergamasca contro la violenza di genere grazie al coinvolgimento dell’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Bergamo. x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.