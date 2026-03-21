Oggi a Fossombrone si svolge un evento archeologico con due appuntamenti. Alle 10, al Parco archeologico di San Martino del Piano, si terrà una passeggiata con conversazione illustrativa dedicata all’intitolazione del parco ai defunti Giancarlo Gori e Mario Luni. Nel frattempo, il premio Forum Sempronii 2026 è stato assegnato a Simone Quilici.

Oggi doppio appuntamento “archeologico” a Fossombrone. La mattina, al Parco archeologico di San Martino del Piano, alle 10, ci sarà una passeggiata con conversazione illustrativa per solennizzare l’intitolazione del Parco ai compianti Giancarlo Gori e Mario Luni. Mario Luni, maestro dell’attuale direttore degli scavi a Forum Sempronii, Oscar Mei, fu a lungo a capo della missione archeologica italiana a Cirene, in Libia, e considerò sempre le campagne di scavi a Fossombrone come una sua creatura. Ci lasciò prematuramente, aveva 70 anni, nell’estate del 2014. Quanto a Giancarlo Gori, scomparso a gennaio del 2025, era stato professore sia di... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il premio Forum Sempronii 2026 va a Simone Quilici

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