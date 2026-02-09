Vincenzo Italiano non ha usato mezzi termini. In conferenza stampa, l’allenatore della Fiorentina ha detto che il calcio sta diventando una bugia, soprattutto negli ultimi tempi. Poi ha ricordato con orgoglio la vittoria della Coppa, sottolineando che loro sono ancora quelli che hanno fatto la storia. La sua voce riflette rabbia e fierezza, mentre si confronta con il momento difficile della squadra.

"Il calcio sta diventando una grandissima bugia, o almeno con noi negli ultimi tempi è stato bugiardo", sentenzia in sala stampa Vincenzo Italiano. Calcio bugiardo ieri, perché è giusto convenire con Italiano quando dice che "la nostra sconfitta è immeritatissima e diventa difficile per chi ha visto la partita spiegare a chi non l’ha vista il motivo per cui abbiamo perso". Ma il campo non mente se il suo Bologna nelle ultime 12 giornate di campionato ha raccolto la miseria di 6 punti. E infatti con onestà il tecnico ammette: "Non mi aspettavo questa crisi, questo calo e questi pochi punti in questo momento della stagione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Italiano, rabbia e orgoglio. "Il calcio ormai è bugiardo. Ma noi siamo ancora quelli della Coppa vinta»

