Liam Conejo Arias, il bambino di 5 anni fermato dall’Ice, non sarà deportato. Il giudice federale ha bloccato tutto, confermando che Liam e suo padre avevano chiesto asilo. La decisione mette fine a settimane di tensione sulla sorte del piccolo, che rischiava di essere portato via. La famiglia potrà restare in Italia in attesa di future decisioni sulla loro richiesta.

Roma, 27 gennaio 2026 - Liam Conejo Arias, il bambino di 5 anni fermato dall'Ice, non sarà deportato. Lo ha stabilito un giudice federale del Texas, bloccando temporaneamente il trasferimento forzato del bambino di 5 anni e del padre in Equador, arrestati dall'Ice la scorsa settimana a Minneapolis. Ma per i due non significa libertà, ma che dovranno rimanere nel centro di detenzione di San Antonio perché il governo federale sostiene che Adrian Conejo Arias, dell'Ecuador, sia entrato illegalmente negli Stati Uniti. Versione smentita dal legale dell'uomo ha reso noto che "Liam e suo padre sono entrati negli Usa da un valico ufficiale, si sono presentati alla polizia di confine ed hanno fatto richiesta di asilo". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il bambino di 5 anni arrestato dall’Ice non sarà deportato. Giudice federale blocca tutto. Il legale: “Liam e suo padre chiesero asilo”

Liam, un bambino di cinque anni, è stato recentemente arrestato dall’ICE negli Stati Uniti insieme al padre e successivamente deportato.

Un bambino di 5 anni, residente a Minneapolis, è stato arrestato dall’Ice ed utilizzato come esca per catturare il padre immigrato.

