Voglio la mamma dove è il mio cappello? Le domande del piccolo Liam trattenuto con il padre in Texas dopo il fermo dell’Ice

Il piccolo Liam ha solo cinque anni e si trova in un centro di detenzione federale in Texas con il padre. Da quando è stato arrestato dall’Ice a Minneapolis, il bambino chiede spesso della mamma e dei compagni di scuola, senza capire bene cosa stia succedendo. Dorme tra le braccia del padre, confuso e spaventato, mentre i genitori cercano di capire come uscire da questa situazione.

Chiede spesso della mamma e dei compagni di scuola. Non sa ancora perché dorme in braccio a suo padre nel centro di detenzione federale in Texas, dopo esser stato arrestato a soli 5 anni dall’Ice, a Minneapolis. Questa la vita, abbastanza sottosopra, in cui è piombato Liam Conejo Ramos. A raccontarla ai deputati democratici Joaquin Castro e Jasmine Crockett è stato papà Adrian. Ieri i parlamentari hanno avuto modo di parlargli, per 30 minuti, in un’aula di tribunale all’interno del South Texas Family Residential Center di Dilley, vicino a San Antonio. Liam nelle braccia del padre. Foto del deputato Castro La storia di Liam fermato a 5 anni dall’Ice.🔗 Leggi su Open.online

