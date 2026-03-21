Il Napoli non ha mollato Conte | Oggi abbiamo messo pressione a chi ci precede

Il Napoli di Antonio Conte ha ottenuto una vittoria di misura contro il Cagliari all’Unipol Domus. Dopo questa partita, l’allenatore ha dichiarato che la squadra ha messo pressione a chi si trova davanti in classifica. La squadra continua a dimostrare determinazione, senza abbassare la guardia e mantenendo alta la concentrazione. La sfida contro il Cagliari si inserisce in un percorso di continuità e impegno.

Conte. Il Napoli di Antonio Conte non accenna a fermarsi e, dopo il prezioso successo di misura ottenuto all’ Unipol Domus contro il Cagliari, lancia un segnale inequivocabile al campionato. A decidere il match in terra sarda è stata una zampata di Scott McTominay, un gol che non regala solo 3 punti pesanti, ma consolida la crescita di un gruppo capace di soffrire e colpire al momento giusto. Con questa vittoria, i partenopei accorciano momentaneamente le distanze dalla vetta, portandosi a soli 6 punti dall’ Inter capolista, in attesa del delicato impegno dei nerazzurri a Firenze. La gestione della gara ha confermato la solidità mentale impressa dall’allenatore salentino in questa stagione. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it Articoli correlati Conte avverte dopo Cagliari Napoli: «Oggi abbiamo messo un po’ di pressione a chi sta avanti»di Redazione Inter News 24Conte avverte le squadre di vertice al termine di Cagliari Napoli. Leggi anche: Napoli, Conte avvisa: “Abbiamo messo pressione davanti, ma serve più qualità” De Bruyne dopo Napoli-Sporting: Conte Nessun problema ma io voglio vincere Una selezione di notizie su Il Napoli non ha mollato Conte Oggi... Temi più discussi: Infortuni Napoli, quando tornano Di Lorenzo e Vergara: Possibile rientro dopo il Milan; Alessia Viola, la penalista accoltellata sul bus a Napoli: Quell'uomo è stato lasciato solo, siamo entrambi vittime; SKY - Il Napoli non ha mollato Mainoo: due nomi se parte Anguissa; Banda si accascia a terra durante Napoli-Lecce: le condizioni del calciatore e il racconto di Conte. Il Napoli batte il Cagliari, la reazione degli interisti. Conte non molla nullaNel primo anticipo della giornata numero trenta del campionato italiano di Serie A il Napoli supera 0-1 il Cagliari in trasferta e vola momentaneamente al secondo posto. Gli azzurri di Conte vincono a ... msn.com Alvino: Scudetto? Dovete fare i conti con il Napoli. Ora inizia la modalità ciucciuettolaIl Napoli non vuole proprio mollare la corsa per le zone alte della classifica ed ha conquistato in scioltezza contro il Cagliari la quarta vittoria consecutiva in Serie A. A decidere la sfida in terr ... msn.com Il focolaio di epatite A a Napoli e provincia è iniziato nell’area flegrea e si concentra sui frutti di mare. Ma ora l’allerta sanitario coinvolge tutto: facebook Pagelle Cagliari- #Napoli: McTominay detta legge, nervosismo Hojlund. Palestra delude! x.com