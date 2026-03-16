Il MoRe soccombe in casa | ora rischia grosso L’ICaRe Cavriago liquida la pratica Certosa Pavia

Il Mo.Re ha subito una sconfitta in casa contro l’ICaRe Cavriago, che ha chiuso la partita con un risultato favorevole. Nel campionato di volley si è disputato il derby di B1 femminile, mentre nella categoria B sono arrivati un successo e una sconfitta. La squadra di Certosa Pavia ha concluso la sua pratica con Cavriago, lasciando la partita alle spalle.

Nei campionati di volley ha tenuto banco il derby di B1 femminile, mentre il resto della B registra un successo "ovvio" e una brutta sconfitta. SERIE B. Il Mo.Re Volley infila il terzo stop consecutivo e ora rischia la retrocessione: perde in casa da Remedello 0 a 3 (21, 20, 17) con set poco combattuti. SERIE B2. La ICaRe Cavriago espugna il campo della Certosa Pavia, fanalino di coda del campionato: finisce 3 a 0 per le reggiane con set decisamente bassi a 17, 18 e 18 e centro classifica consolidato. SERIE C. Tra i maschi, ancora bene San Martino in Ama-Scandiano 3-0 (21, 22, 17), mentre segnano ancora il passo i Vigili del Fuoco che perdono contro l’Inzani Parma 3-1 (25-21 25-21 25-27 25-19); Everton-Cavezzo 0-3 (21, 14, 21). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il Mo.Re soccombe in casa: ora rischia grosso. L’ICaRe Cavriago liquida la pratica Certosa Pavia Articoli correlati Volley Serie B, C e D. Bel colpo della Mo.Re, l’ICaRe suda ma vincePrima di una lunga sosta che farà tornare le squadre in campo il 7 febbraio per le dispute delle varie Coppe Italia, il volley reggiano festeggia una... Corona si è messo in un altro brutto guaio, il giudice è furioso: ora rischia davvero grosso!Ancora una volta Fabrizio Corona torna al centro delle cronache giudiziarie, e questa volta la situazione appare più delicata che mai.