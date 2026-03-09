Giorgia Meloni non riesce a prendere posizione sull' Iran | non condanna né supporta; il governo italiano sempre più giullaresco

Il governo italiano si trova in una posizione ambigua riguardo alla situazione in Iran, senza condannare né sostenere le proteste in corso. La leader di partito di maggioranza non ha espresso ufficialmente un orientamento chiaro, lasciando spazio a interpretazioni. La mancanza di una presa di posizione netta si somma a un quadro politico sempre più inedito e confuso.

Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio italiano ed esponente di spicco della giullaresca Destra bluette neoliberale, filoatlantista e filoisraeliana ha recentemente dichiarato che non è nelle condizioni di prendere posizione sulla questione dell'Iran: non ha gli elementi né per condannare, né per condividere. Ponzio Pilato era effettivamente un dilettante, e lo stesso potrebbe ragionevolmente dirsi per Giorgio Orwell. Al cospetto di un'aggressione imperialistica che ha violato nella lettera e nello spirito il diritto internazionale; al cospetto del bombardamento spietato di una scuola, che ha portato alla morte di centinaia di... 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

