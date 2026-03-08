La presidente del Consiglio ha dichiarato di non condannare né condividere l’attacco unilateralmente condotto dagli Stati Uniti e Israele contro l’Iran, affermando di non avere gli elementi necessari per prendere una posizione. La sua dichiarazione arriva in un momento di tensione internazionale, senza entrare nel merito delle cause o delle conseguenze dell’azione militare.

Nessuna condanna, anche questa volta, all’ attacco unilaterale di Stati Uniti e Israele contro l’ Iran. Giorgia Meloni – durante la registrazione al programma Fuori dal coro, in onda su Rete 4 – alla domanda se condivida o condanni l’intervento militare di Israele e Usa contro l’Iran, e con la premessa fatta dal giornalista Mario Giordano sul fatto che la premier italiana non sia afona, risponde così: “Proprio perché non sono afona, risponderei nessuno dei due “. Un’intervista nella quale la premier torna ad attaccare i magistrati sul tema dell’ immigrazione, difendendo la riforma della giustizia, e sottolineando di essere “ senza parole ” sul caso della famiglia nel bosco per la decisione dei giudici di allontanare la madre dai figli. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Meloni sull’attacco Usa contro l’Iran: “Non condanno né condivido, non ho gli elementi per prendere una posizione”

Schlein striglia Meloni: “Così diventiamo sudditi Usa, deve prendere una posizione”"Se chini sempre il campo, non stai facendo un buon servizio all'Europa", ha tuonato la segretaria in riferimento al premier Elly Schlein osserva da...

Approvata la risoluzione sull’Iran. Crosetto: “Attacco Usa fuori dal diritto internazionale”. Conte: “Meloni scappa”. Schlein: “No all’uso delle basi”La concessione delle basi in Italia alle forze statunitensi impegnati nelle operazioni militari in Iran.

Una selezione di notizie su Meloni sull.

Temi più discussi: Iran, Meloni: sul terrorismo intelligence mobilitata. Attacco Usa-Israele senza coinvolgere partner Ue; Iran, Meloni sull’attacco Usa: cosa ha detto la premier; Attacco di Stati Uniti e Israele all’Iran, da Macron a Meloni: tutte le reazioni; Meloni non preavvisata. Colpita base italiana in Kuwait. Attacchi dell’Iran non giustificabili.

Approvata la risoluzione sull’Iran. Crosetto: Attacco Usa fuori dal diritto internazionale. Conte: Meloni scappa. Schlein: No all’uso delle basiM5s, Pd e Avs contro la concessione delle basi agli USA. Crosetto ammette: 'Attacchi fuori dal diritto internazionale'. Cosa è successo oggi in Parlamento ... ilfattoquotidiano.it

In Aula scintille Renzi-Tajani, l'opposizione attaccaSulle basi Meloni spiega: 'Non abbiamo nessuna richiesta, non siamo in guerra e non ci entriamo. Tutti stanno facendo così, vale anche per l'Italia' (ANSA) ... ansa.it

Il silenzio di Meloni sull’Iran non è una questione di comunicazione, perché lei quando vuole comunica ad abundantiam. Io sono preoccupato perché lei non sa cosa dire. Macron, Merz, Starmer, qualsiasi altro leader del mondo occidentale ha parlato. Meloni x.com

La Sicilia. . La premier Giorgia Meloni ribadisce la posizione del governo sulla crisi in Medio Oriente. «L’Italia non fa parte del conflitto e non intende farne parte», ha dichiarato, annunciando l’avvio di un coordinamento con Francia, Regno Unito e German - facebook.com facebook