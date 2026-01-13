Metodo Rondine – Educare alla pace l' incontro allo Spazio 35 del San Gaetano

Martedì 13 gennaio alle 16:30 presso lo Spazio 35 del San Gaetano, l’ufficio Pace, Diritti Umani e Cooperazione Internazionale, insieme a Progetto Giovani, organizza un incontro informativo sui progetti educativi di Rondine Cittadella della Pace. L’evento presenta il Metodo Rondine, un approccio volto a promuovere la cultura della pace e il dialogo tra giovani, attraverso un approfondimento sulla metodologia adottata dall’organizzazione.

Ancora posti disponibili! È ancora possibile iscriversi all'incontro "Metodo Rondine – Educare alla pace"! il 13 gennaio alle 16:30 Centro Culturale Altinate San Gaetano - facebook.com facebook