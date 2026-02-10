Turandot il sogno Rossella Martina al San Girolamo
Mercoledì 18 febbraio alle 18, Rossella Martina presenta al Teatro San Girolamo il suo ultimo libro, “Gli ultimi giorni di Puccini”. L’evento attira appassionati e curiosi, che si riuniscono per ascoltare l’autrice parlare di un capitolo importante della vita del compositore. La sala si riempie di persone interessate a scoprire dettagli inediti e aneddoti su Puccini, mentre Martina racconta con passione e semplicità. L’appuntamento segna un momento di confronto diretto tra pubblico e autrice, che con parole chiare porta alla
La giornalista e scrittrice Rossella Martina presenta al pubblico – mercoledì 18 febbraio alle 18, al Teatro San Girolamo - il suo ultimo libro “ Gli ultimi giorni di Puccini. Turandot il sogno incompiuto ”, uscito nel 2025 per i tipi di DreamBOOK. Sul palcoscenico del San Girolamo sarà presente anche Giorgio Angelo Lazzarini, amministratore unico del Giglio, che dialogherà con Rossella Martina accompagnando il pubblico alla scoperta dei contenuti e dei temi del libro per questo evento programmato dal Teatro del Giglio nell’anno del Centenario della prima assoluta dell’incompiuta pucciniana, Turandot. 🔗 Leggi su Lanazione.it
