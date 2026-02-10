Turandot il sogno Rossella Martina al San Girolamo

La giornalista e scrittrice Rossella Martina presenta al pubblico – mercoledì 18 febbraio alle 18, al Teatro San Girolamo - il suo ultimo libro " Gli ultimi giorni di Puccini. Turandot il sogno incompiuto ", uscito nel 2025 per i tipi di DreamBOOK. Sul palcoscenico del San Girolamo sarà presente anche Giorgio Angelo Lazzarini, amministratore unico del Giglio, che dialogherà con Rossella Martina accompagnando il pubblico alla scoperta dei contenuti e dei temi del libro per questo evento programmato dal Teatro del Giglio nell'anno del Centenario della prima assoluta dell'incompiuta pucciniana, Turandot.

