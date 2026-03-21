Il maestro Piovani in Cattedrale Ultime prove grandissime emozioni | Un dono dell’Università alla città

Stasera alle 21 nella Cattedrale di Pisa, il maestro Nicola Piovani, premio Oscar, dirigerà due composizioni:

Ultime prove, grandissime emozioni. Questa sera alle 21, nella Cattedrale di Pisa, il Maestro premio Oscar Nicola Piovani, dirigerà " La Pietà " e " Preludio al Cantico ", su versi di Vincenzo Cerami. Ma non sarà solo sul palco. Tra i protagonisti dell’evento, che impreziosisce il cartellone della rassegna "San Francesco 1226–2026. Spiritualità, Dialogo e Fratellanza nel mondo globale", promossa dall’ Università di Pisa attraverso l’Ufficio del Rettore e il Cidic-Centro per l’Innovazione e la Diffusione della Cultura – con la collaborazione dell’Opera della Primaziale Pisana – ci saranno anche il Coro e l’Orchestra dell’Università di Pisa e la Società Filarmonica Pisana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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