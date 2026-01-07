Grandi emozioni per il brigadiere Stefano Artuso | 100 candeline e il dono dell' Arma dei carabinieri

Il brigadiere Stefano Artuso ha celebrato il suo centesimo compleanno, ricevendo il dono dell'Arma dei Carabinieri. La visita del comandante provinciale di Reggio Calabria, generale Cesario Totaro, accompagnato dal capitano Gianfranco Aricò, ha rappresentato un momento di riconoscimento e rispetto istituzionale, sottolineando l’importanza della dedizione e del servizio nel corso degli anni. Un’occasione che ha rafforzato il legame tra l’Arma e la comunità locale.

Un momento di intensa emozione e profondo significato istituzionale ha segnato la visita del generale di brigata Cesario Totaro, comandante provinciale dei carabinieri di Reggio Calabria, che, accompagnato dal capitano Gianfranco Aricò, ispettore regionale per la Calabria dell’Associazione. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Grandi emozioni per il brigadiere Stefano Artuso: 100 candeline e il dono dell'Arma dei carabinieri Leggi anche: Chieti, l’Arma festeggia i 100 anni del vice brigadiere Pasquale Gentile [FOTO] Leggi anche: I carabinieri festeggiano i 100 anni del vice brigadiere Domenico Ammirata Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Santo Stefano Belbo: la bisnonna Pierina ha festeggiato 101 anni. Grandi emozioni per il brigadiere Stefano Artuso: 100 candeline e il dono dell'Arma dei carabinieri - Il centenario è stato festeggiato alla presenza del generale di brigata Cesario Totaro, dal capitano Gianfranco Aricò e dal primo cittadino Giuseppe Falcomatà ... reggiotoday.it

Grandi emozioni con i nuovi episodi di #PrimoAppuntamento Ogni martedì alle 21:30 su #RealTime #Canale31 - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.