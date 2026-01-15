Concerto di S Geminiano Il maestro Nicola Piovani grande protagonista dell’evento in Duomo
Il Concerto di S. Geminiano, con il Maestro Nicola Piovani come protagonista, si svolge nel Duomo. Un evento che celebra la musica come parte integrante della vita, come affermato dallo stesso Piovani:
"Non ricordo un solo momento della mia vita in cui non ci sia stata la musica", ha confidato il maestro Nicola Piovani. La musica, la grande musica, è stata ed è la sua vita, attraverso più di quarant’anni di carriera, in particolare per il cinema e il teatro. Sarà proprio Nicola Piovani, pianista, compositore e direttore d’orchestra, premio Oscar per la colonna sonora de "La vita è bella", il protagonista della nuova edizione del Concerto di San Geminiano, domenica 25 gennaio alle 20.30 nel Duomo di Modena: "Note a margine" sarà come un racconto autobiografico in musica che il Maestro terrà, accompagnato da Marina Cesari al sax, Marco Loddo al contrabbasso e Vittorino Naso alle percussioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
