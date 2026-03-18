Nella prima puntata del Grande Fratello Vip 2026, trasmessa il 17 marzo in prima serata, Ilary Blasi ha scelto un abito lungo nero. L’outfit appartiene a un brand accessibile, e il suo prezzo è stato reso noto. La conduttrice ha presentato la serata con un look elegante e semplice, senza ulteriori dettagli sugli accessori o altri elementi del suo completo.

Per la prima puntata del Grande Fratello Vip 2026, in onda nel prime time del 17 marzo 2026, Ilary Blasi indossa un abito lungo nero. Si tratta di un vestito molto semplice, che la conduttrice porta benissimo. Infatti, con questo capo sfoggia un fisico da urlo! Nella sua semplicità, l’abito riesce a fare comunque il suo effetto e a essere adatto per qualsiasi occasione, in tutte le stagioni dell’anno. Inoltre, un punto a suo favore è il prezzo. Parliamo di un vestito che ha un costo che è accessibile a molti e che non per è per nulla spropositato. Vediamo insieme cosa abbiamo scoperto. GF Vip, Ilary Blasi con abito nero lungo: marca e costo. Leggi anche: Grande Fratello Vip 2026 sondaggio televoto: chi sarà il preferito il 2003. 🔗 Leggi su Latuafonte.com

© Latuafonte.com - Ilary Blasi abito nero 1° puntata GF Vip: brand e prezzo (accessibile)

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