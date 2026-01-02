Piazza della Libertà in festa | grande successo per il Capodanno a Gaeta

Piazza della Libertà a Gaeta ha ospitato il tradizionale evento di Capodanno, attirando numerosi cittadini e visitatori. La serata si è svolta con un concerto di Paolo Belli e della sua Big Band, offrendo un momento di convivialità e musica dal vivo. L'iniziativa ha confermato l'importanza di ritrovarsi in piazza per celebrare l’inizio del nuovo anno in un’atmosfera di condivisione e serenità.

Gaeta, 2 gennaio 2026 – Una serata di grande musica e partecipazione ha animato Piazza della Libertà, dove il concerto di Paolo Belli e della sua Big Band si è rivelato un autentico successo. La piazza, gremitissima, ha accolto un pubblico entusiasta arrivato non solo dai centri della provincia, ma anche da diverse parti d'Italia: visitatori che hanno scelto Gaeta per le sue bellezze e che hanno trovato nella musica un'ulteriore, coinvolgente attrazione. Fin dalle prime note, l'energia travolgente di Paolo Belli ha conquistato tutti. Il pubblico ha accompagnato lo spettacolo cantando, applaudendo e lasciandosi trascinare dal ritmo, in un clima di festa condivisa.

Gaeta festeggia il Capodanno con Paolo Belli: Piazza della Libertà esplode di musica e festa!

