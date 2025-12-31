Il Capodanno di Bari in diretta su Canale 5 | piazza Libertà al centro del grande show musicale

Il Capodanno di Bari si svolge quest’anno in piazza Libertà, con uno spettacolo musicale trasmesso in diretta da Canale 5. Nonostante il freddo, molti cittadini e visitatori si sono riuniti per salutare il 2024 e accogliere il nuovo anno. L’evento, organizzato da Mediaset, rappresenta un’occasione di condivisione e festa per tutta la comunità.

In piazza insieme per salutare il 2025 e dare il benvenuto al nuovo anno. In tanti, nonostante il freddo pungente, hanno deciso di trascorrere così la notte di San Silvestro, raggiungendo piazza Libertà per lo show del Capodanno in musica organizzato quest'anno da Mediaset e trasmesso in diretta.

