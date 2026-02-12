La Heineken annuncia il taglio di 6mila posti di lavoro. La decisione arriva dopo un calo nei consumi di birra e l’impatto dell’intelligenza artificiale sul settore. L’azienda olandese sta riorganizzando le sue attività per rispondere alle nuove sfide di mercato, senza nascondere che ci saranno molte assunzioni in meno nei prossimi mesi.

Il gruppo olandese Heineken, secondo produttore mondiale di birra dopo il colosso belga AB InBev, ha annunciato un piano di ristrutturazione che prevede il taglio di fino a 6mila posti di lavoro nei prossimi due anni. Si tratta di circa il 7% degli oltre 87mila dipendenti complessivi del gruppo. I licenziamenti interesseranno sia il personale impiegato negli uffici sia quello attivo negli stabilimenti produttivi. Il direttore finanziario Harold van den Broek ha spiegato che la decisione rientra in una strategia di razionalizzazione dei costi, che includerà anche un maggiore ricorso all’intelligenza artificiale, in un contesto segnato dal rallentamento dei consumi di birra in diversi mercati chiave. 🔗 Leggi su Billipop.com

© Billipop.com - Heineken taglia 6mila posti di lavoro: pesano il calo dei consumi e l’AI

Approfondimenti su Heineken ABInBev

Heineken chiude il 2025 con numeri in crescita.

Heineken annuncia il taglio di circa 6.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Heineken ABInBev

Argomenti discussi: Consumi birra in calo, Heineken taglia 6mila posti. Soprattutto in Europa; Heineken: ricavi e utili in crescita nel 2025, ma taglia 5-6mila posti di lavoro entro due anni; Heineken taglierà fino a 6mila posti nei prossimi due anni; Crisi del mercato della birra: Heineken taglia 6.000 dipendenti.

Consumi birra in calo, Heineken taglia 6mila posti. Soprattutto in EuropaL’annuncio a sorpresa, il mese scorso, del passo di lato del ceo, Dolf van den Brink (lascerà la carica a maggio dopo sei anni al vertice) era solo la scossa di avvertimento prima del terremoto: Heine ... ilsole24ore.com

Heineken taglia 6000 posti di lavoro, e probabilmente c’entra una riorganizzazione digitaleDimissioni del CEO e tagli importanti a livello globale per un'azienda che mantiene comunque utili in aumento rispetto al 2024. dissapore.com

COMUN NUOVO (Bergamo) Aria di crisi per Heineken, la multinazionale della birra e del beverage, colosso con sede ad Amsterdam, che, a causa delle vendite in calo, si appresta a tagliare nei prossimi due anni, nelle varie sedi in cui opera in tutto il mondo, - facebook.com facebook

Consumi birra in calo, Heineken taglia 6mila posti. Soprattutto in Europa ilsole24ore.com/art/crisi-birr… x.com