Trump all' Iran | Non colpite gli impianti in Qatar o vi devasteremo Macron | escalation sconsiderata stop agli attacchi | Su il greggio
Il presidente degli Stati Uniti ha avvertito l’Iran di non colpire gli impianti in Qatar, minacciando ritorsioni. Nel frattempo, il presidente francese ha condannato le azioni considerate un’escalation rischiosa e ha chiesto di fermare gli attacchi. È stato inoltre annunciato l’uccisione del ministro dell’intelligence di Teheran, con il leader iraniano che ha dichiarato che ogni sangue versato avrà un prezzo da pagare.
«Potremo contribuire» a Hormuz «solo quando taceranno le armi»: «a quel punto potremo fare molto per riaprire e mantenere le rotte marittime, ma lo faremo soltanto una volta terminate le ostilità», in conformità «con unmandato internazionale, di cui oggi siamo sprovvisti». Lo ha detto il cancelliere tedesco Friedrich Merz, al suo arrivo al vertice dei leader Ue. L'escalation che vede coinvolte «per la prima volta» le infrastrutture di produzione del gas in Iran e altri Paesi del Golfo «è sconsiderata». Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron arrivando al vertice Ue. «Noi difendiamo l'idea di una moratoria sulle infrastrutture civili e sui civili in questo conflitto, nonché di una rapida de-escalation. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
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