Trump all' Iran | Non colpite gli impianti in Qatar o vi devasteremo Macron | escalation sconsiderata stop agli attacchi | Su il greggio

Il presidente degli Stati Uniti ha avvertito l’Iran di non colpire gli impianti in Qatar, minacciando ritorsioni. Nel frattempo, il presidente francese ha condannato le azioni considerate un’escalation rischiosa e ha chiesto di fermare gli attacchi. È stato inoltre annunciato l’uccisione del ministro dell’intelligence di Teheran, con il leader iraniano che ha dichiarato che ogni sangue versato avrà un prezzo da pagare.