Animali selvatici cresce l’allarme | Servono interventi strutturali A rischio la sicurezza dei cittadini

Questa mattina a Barberino si è verificato un incidente che ha coinvolto un giovane motociclista, morto in un incidente sulle strade toscane. Le associazioni agrosilvopastorali chiedono interventi più decisi, sottolineando che la presenza crescente di animali selvatici sta diventando un problema serio per la sicurezza di chi viaggia. L’incidente si aggiunge a una lunga serie di episodi simili, che fanno crescere il timore tra i residenti e le autorità. Ora si chiede di agire prima che si registrino altre tragedie.

Le associazioni agrosilvopastorali insorgono sul tragico incidente che ha portato alla morte del giovane motociclista a Barberino, l'ennesima sulle strade toscane. Federagripesca Confcooperative Toscana tuona: "Continuare ad accorgerci della gravità della situazione solo davanti a tragedie come questa non è più accettabile: servono interventi strutturali, coordinati e misure all'altezza del problema". L'incidente infatti "non può essere liquidato come una tragica fatalità: è il risultato di un problema strutturale che da tempo denunciamo", dice il vicepresidente Ritano Baragli. "Siamo ormai ben oltre la fase dell'emergenza, perché la sovrappopolazione dei cinghiali è diventata una realtà stabile e radicata nei nostri territori – spiega –.

