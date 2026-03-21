Il fotovoltaico ha molte chance in Lombardia Una legge in arrivo e bei numeri

In Lombardia il settore del fotovoltaico sta attirando molta attenzione grazie a una nuova legge in fase di approvazione e a dati che mostrano una crescita significativa. La regione, caratterizzata da risorse naturali come il sole, punta a sviluppare ulteriormente l’energia solare come alternativa alle fonti tradizionali. La presenza di queste risorse e le recenti iniziative legislative stanno portando a un aumento degli impianti installati.

Coi chiari di luna delle guerre che non finiscono mai, per la Lombardia le fonti energetiche più affidabili restano quelle che madre natura consegna in abbondanza: l’acqua e il sole. Dell’energia elettrica parleremo quanto prima (considerando che il 5 per cento delle centrali viene alimentato dal nucleare francese) ma tra le rinnovabili è montata una competizione virtuosa che, anche se non sarà mai decisiva per il fabbisogno di una regione come la nostra, può integrare le altre fonti. Oggi – dopo la lunga marcia partita nel 1839 quando il fisico francese Alexandre Edmond Becquerel scoprì l’effetto fotovoltaico, da cui si sviluppò il primo prototipo di una cella moderna in grado di produrre elettricità attraverso la luce solare, nel 1955, nei Bell Laboratories del New Jersey – l’energia prodotta dal sole è diventata un grande business. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Il fotovoltaico ha molte chance in Lombardia. Una legge in arrivo e bei numeri Articoli correlati Lombardia: obiettivo fotovoltaico scende a 10 GWLa Regione Lombardia ha appena ridimensionato le proprie ambizioni energetiche, fissando un nuovo obiettivo di 10 GW per il fotovoltaico entro il... Nuova legge sull’artigianato in Lombardia: CNA Lombardia chiede misure concrete su giovani, credito e innovazione digitaleCNA Lombardia accoglie favorevolmente il nuovo progetto di legge sull’artigianato approvato da Regione Lombardia, che mira al riordino della stessa... Approfondimenti e contenuti su Il fotovoltaico ha molte chance in... Discussioni sull' argomento A4 Holding avvia lavori per parco fotovoltaico diffuso in autostrada tra Lombardia e Veneto; Contributi a fondo perduto 2026: quale bando scegliere con 5 criteri chiave. Il fotovoltaico ha molte chance in Lombardia. Una legge in arrivo e bei numeriNell'instabilità energetica prodotta dalle guerre le risorse naturali come l'acqua e il sole restano le fonti più affidabili. Le aziende lombarde hanno come obiettivo quello di estendere la diffusione ... ilfoglio.it Energie rinnovabili, la Lombardia frena: l’obiettivo fotovoltaico scende a 10 GWPresentata la legge sulle aree idonee. Legambiente all’attacco: «Scelta improvvida mentre i prezzi delle fossili volano» ... varesenews.it Da oggi in edicola con La Prealpina il libro sulle camminate "green" in #Lombardia facebook Ho avuto la possibilità di conoscere Umberto Bossi negli anni in cui la Lega si affermava con forza a Milano e in Lombardia. Alla sua famiglia e a tutti i militanti della Lega rivolgo le mie più sentite condoglianze. x.com