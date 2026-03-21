Il Festina On The Square, un orologio rettangolare, è disponibile a 80 euro. Questa offerta permette di acquistare un modello che si distingue per il suo design. Il prodotto è incluso tra le proposte presenti nel catalogo di GQ Italia. Quando si acquista tramite i link di vendita, Condé Nast può ricevere una commissione affiliata.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Gli orologi rettangolari da uomo hanno sempre avuto un fascino diverso da quello dei classici analogici rotondi: forse più eleganti, forse più discreti, inevitabilmente legati a un’estetica senza tempo. Uno dei simboli assoluti di questa categoria resta senz'altro il Cartier Tank, un’icona dell’orologeria da sempre protagonista anche dei più rinomati red carpet del globo, dagli Oscar alle grandi première internazionali. Segno che la cassa squadrata si conferma una scelta di stile consapevole, anche quando si parla di abiti formali e look dal taglio sartoriale. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Il Festina On The Square in offerta a 80 euro è la tua occasione per scoprire il fascino degli orologi rettangolari

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