Svaligiata la gioielleria del centro commerciale | portati via preziosi e orologi per oltre 80 mila euro

Una gioielleria nel centro commerciale “La Fornace” di Cammarata è stata vittima di un furto, con un patrimonio stimato superiore agli 80.000 euro. I ladri hanno portato via preziosi e orologi, causando un danno significativo all’attività. L’incidente si è verificato lungo la strada statale 189, verso Palermo. Indagini in corso per chiarire l’accaduto e identificare i responsabili.

La prima stima "parla" di 80 mila euro. Preziosi e orologi per 80 mila euro, forse oltre. È il danno provocato a una gioielleria del centro commerciale "La Fornace" di Cammarata, quello che si incontra lungo la strada statale 189, andando verso Palermo. Almeno due delinquenti, ieri notte, hanno.

