Quanto vale davvero la moda italiana fatturato da 92,9 miliardi ma è in calo

La moda italiana, conosciuta nel mondo per la qualità e l’eleganza, registra un fatturato di 92,9 miliardi di euro, ma attraversa un periodo di contrazione. Dopo il calo di Giorgio Armani, anche Valentino ha registrato una diminuzione, segnando un momento di sfida per il settore. Due eccellenze storiche della moda italiana affrontano questa fase di difficoltà, riflettendo le dinamiche di un mercato in evoluzione.

Dopo Giorgio Armani, il settore fashion ha perso anche Valentino. Due mostri sacri della moda italiana se ne sono andati a stretto giro, riconosciuti come geni imprenditoriali e campioni di stile. Ma quanto vale oggi la moda in Italia? Dopo due anni segnati da contrazione dei volumi, tensioni internazionali e un rallentamento strutturale della domanda globale, l’industria italiana della moda intravede un primo, timido cambio di passo. Moda, fatturato da 92,9 miliardi. I Fashion Economic Trends di dicembre elaborati da Cnmi (Camera Nazionale della Moda Italiana) restituiscono la fotografia di un comparto che nel corso del 2025 ha iniziato a lasciarsi alle spalle la fase più acuta della recessione, pur senza riuscire ancora a invertire pienamente la rotta. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Apre Pitti Uomo, ma come sta davvero la moda italiana? Bene l’export, domanda interna in caloOggi si apre la 109ª edizione di Pitti Immagine Uomo a Firenze, un appuntamento di riferimento per la moda maschile.

Moda maschile italiana, il 2025 in salita. Fatturato ed export in caloIl settore della moda maschile italiana nel 2025 registra segnali di rallentamento, con cali nel fatturato e nelle esportazioni.

