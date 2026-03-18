La produzione di formaggi Dop, tra cui il Parmigiano Reggiano e il Grana Padano, ha raggiunto un fatturato di circa 4 miliardi di euro, segnando un incremento del 2,4% per il primo dal 2021. Questa crescita riguarda un settore che coinvolge numerosi allevatori, i quali continuano a lavorare nel rispetto delle denominazioni di origine protetta. La situazione evidenzia un trend positivo nelle vendite di questi prodotti tradizionali.

La produzione del Parmigiano Reggiano e del Grana Padano registra una crescita che avvicina il valore complessivo a 4 miliardi di euro, con un aumento del 2,4% per il primo dal 2021. Nonostante questi numeri positivi, i margini degli allevatori sono sotto pressione a causa dell’aumento dei costi di produzione e delle difficoltà economiche delle famiglie italiane. In questo scenario complesso, Nicola Bertinelli, presidente del Consorzio Parmigiano Reggiano, evidenzia come il 65% delle famiglie fatichi ad arrivare a fine mese, rendendo difficile la competizione con prodotti non Dop. La situazione geopolitica attuale, aggravata da conflitti in Medio Oriente e dazi statunitensi, genera incertezza che blocca gli operatori commerciali e spinge verso nuovi mercati esteri. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Formaggi Dop: 4 miliardi di fatturato, ma gli allevatori

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