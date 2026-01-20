Lancia il cagnolino del vicino nel vuoto | l' animale muore dopo un volo di quattro metri

Un episodio di grave maltrattamento si è verificato all’interno di un condominio, dove un individuo ha lanciato il cagnolino del vicino da un’altezza di circa quattro metri. L’animale ha subito ferite mortali e si è spento poco dopo l’incidente. La vicenda solleva importanti questioni sulla tutela degli animali e sulle conseguenze legali di atti di violenza nei confronti degli animali domestici.

Ha preso il cagnolino del vicino e lo ha lanciato nel vuoto, all'interno dell'area condominiale, dall'altezza di quattro metri, con l'animale che è deceduto poco dopo. Il terribile episodio è avvenuto a Udine, come denunciato dall'animalista Enrico Rizzi, che sui social ha raccontato di aver.🔗 Leggi su Today.it Lancia il cane del vicino nel vuoto, l'animale muore dopo ore di agoniaDurante una normale passeggiata, un episodio tragico ha coinvolto un cane vittima di un gesto di violenza da parte di un vicino. Leggi anche: Operaio cade da un silos a Rovigo e muore, fatale il volo nel vuoto di 10 metri: seconda vittima nel Polesine Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Lancia il cane del vicino nel vuoto, l'animale muore dopo ore di agonia; Lancia il cagnolino nel vuoto per paura che faccia male al figlio: Pepe muore dopo un volo di 4 metri; Si avvicina al bambino per annusarlo e il padre lo lancia nel vuoto uccidendolo. Morto Pepe, un meticcio cardiopatico; Romina Power, dalla polemica su Felicità al grande amore per i suoi cani. Pepe, cagnolino di 13 anni, lanciato da un papà dal giardino all'area dei garage: fatale il volo di 4 metri. L'ira del proprietario Davide - UDINE - Pepe, un cagnolino di 13 anni, affetto da una cardiopatia, è stato afferrato e lanciato da un papà dal giardino dove ... msn.com Cagnolino lanciato nel vuoto a Udine, morto dopo un volo di 4 metri - UDINE. Ha afferrato il cagnolino e l'ha lanciato in un'area condominiale da un'altezza di quattro metri e l'animale è morto poco dopo. A lanciarlo è stato un uomo il quale temeva che il cagnolino, di ... msn.com CAGNOLINO DI 12 ANNI SI AVVICINA AL BIMBO. IL PADRE LO LANCIA NEL VUOTO. MUORE DOPO 2 ORE DI AGONIA Un racconto raccapricciante che Davide, figlio della compagna umana del piccolo cane anziano, consegna ai social, ancora prima d - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.