Il dottor Carlo Milandri alla guida del Dipartimento oncologico della Asl Toscana Sud Est

Il dottor Carlo Milandri è stato nominato nuovo direttore del Dipartimento oncologico della Asl Toscana Sud Est. Prende il posto che era rimasto vacante per due anni, dopo il trasferimento del precedente responsabile, il dottor Carmelo Bengala. Ora, Milandri si trova alla guida di un reparto importante, che si occupa di trattamenti e ricerca contro il cancro. La nomina arriva dopo un periodo in cui la direzione era affidata ad interim al Direttore sanitario.

Carlo Milandri si è laureato nel 1991 all'Università degli Studi di Bologna, specializzandosi in oncologia all'Università degli Studi di Ferrara. Successivamente, ha lavorato per un breve periodo presso l'oncologia dell'ospedale di Rimini e poi di Forlì e, in seguito, ha prestato sevizio presso l'Istituto romagnolo per lo studio sui tumori di Meldola.

