Il 21 marzo si celebra la Giornata mondiale della Sindrome di Down, riconosciuta dall’Onu e che si svolge in tutto il mondo in questa data. In questa occasione, viene anche presentato il libro di Barbara Heart intitolato “Il dono di avere un fratellino con un cromosoma in più”, dedicato a chi ha un familiare con questa condizione. La giornata mira a sensibilizzare e a condividere storie di vita legate alla trisomia del 21° cromosoma.

Il 21 marzo si celebra la Giornata mondiale della Sindrome di Down, giornata riconosciuta dall’Onu che si svolge in tutto il mondo il 21esimo giorno del 3° mese per indicare l’unicità della triplicazione (trisomia) del 21° cromosoma che causa la Sindrome di Down. Una giornata per sensibilizzare all ’inclusione sociale chi è affetto da questa patologia. L’obiettivo dell’inclusione è quello che tutte le persone con Sindrome di Down possano partecipare, alla vita comune della propria comunità, essere accolti senza esser esclusi, perché diversi. L’accoglienza dà gli strumenti base per vivere una vita dignitosa, dando opportunità ai bambini che affrontano quotidianamente questo disturbo, evitando così la più alta forma di discriminazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Il dono di avere un fratellino con un cromosoma in più”: il libro di Barbara Heart per celebrare la Giornata mondiale della Sindrome di Down

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