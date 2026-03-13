Giornata Mondiale della Sindrome di Down | spettacolo teatrale all’Auditorium Marcello Puglisi

Il 21 marzo, in occasione della Giornata Mondiale della Sindrome di Down, a Palermo si svolge un evento organizzato dall’associazione Asd SporT21 Sicilia – ODV. La giornata prevede un convegno al mattino e uno spettacolo teatrale all’Auditorium Marcello Puglisi, con l’obiettivo di promuovere l’inclusione e la partecipazione sociale. L’evento è aperto alla cittadinanza e mira a sensibilizzare sul tema.

La giornata si aprirà alle ore 9 nella Sala Martorana di Palazzo Comitini con il convegno dal titolo “Il lavoro e il progetto di vita delle persone con disabilità”. L’incontro sarà l’occasione per affrontare alcuni temi centrali per le persone con disabilità e le loro famiglie, come il lavoro, l’autonomia, l’adultità e il tema del “durante e dopo di noi”. Focus dell’edizione 2026 sarà il Decreto legislativo 622024 “Riforma della disabilità”, promosso dal Ministero per le Disabilità guidato da Alessandra Locatelli, che introduce nuove prospettive sul progetto di vita delle persone con disabilità. Durante il convegno si parlerà anche di inserimento lavorativo, sperimentazioni farmacologiche per i disturbi cognitivi nelle persone con sindrome di Down e dell’impegno delle istituzioni sanitarie. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Articoli correlati Leggi anche: “Giochiamo alla Guerra”: spettacolo in scena al Teatro Marcello Puglisi Leggi anche: Spettacolo omaggio a Lucio Battisti: voce e musica rinnovati in un omaggio teatrale all’Auditorium di Collegno Altri aggiornamenti su Giornata Mondiale della Temi più discussi: 21 marzo, Giornata Mondiale della Sindrome di Down; Di rete in rete facciamo goal; Giornata Mondiale della Sindrome di Down: gli appuntamenti a Palermo; Il 3 marzo è la Giornata mondiale dell'udito!. Palermo celebra la Giornata Mondiale della Sindrome di DownIl 21 marzo, in occasione della Giornata Mondiale della Sindrome di Down, l’associazione ASD SporT21 Sicilia – ODV organizza a Palermo una giornata dedicata all’inclusione, alla riflessione e alla par ... strettoweb.com Campagna 'Just evolve', non usate le parole della disabilità per offendere(ANSA) - ROMA, 13 MAR - Per la Giornata Mondiale sulla sindrome di Down, il 21 marzo, CoorDown-Coordinamento delle associazioni delle persone con sindrome di Down lancia la campagna internazionale Ju ... msn.com 20 marzo - Giornata mondiale della felicità. La felicità dei bambini è contagiosa e basta davvero poco per renderli felici. La felicità è fatta di piccole cose, proprio come questa poesia. Per i PDF https://maestramary.altervista.org/felicita-scheda-con-poesia- - facebook.com facebook