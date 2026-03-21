Il presidente turco ha pronunciato un discorso durante la preghiera dell’Eid al-Fitr, la cerimonia che segna la fine del mese di Ramadan. Al termine della preghiera, ha espresso, tra le altre cose, un messaggio di condanna nei confronti di Israele, augurando che Dio possa distruggerlo. La dichiarazione ha attirato l’attenzione sui toni usati dal leader durante l’evento religioso.

Partecipava alla preghiera dell'Eid al-Fitr, la celebrazione della fine del mese di Ramadan, alla moschea di Güneysu, nella sua città natale di Rize. Una volta uscito, ha rilasciato una dichiarazione ai giornalisti. Il presidente turco Recep Erdogan ha criticato duramente Israele, promettendo che subirà le conseguenze delle sue «uccisioni» in tutta la regione: «Il Medio Oriente è in subbuglio; perdiamo continuamente martiri e veterani. Che Dio ci protegga e ci liberi al più presto dal flagello dei sionisti. Che Dio distrugga completamente Israele nel nome del Suo glorioso nome Al-Kahhar».Il leader turco ha parlato della situazione in Medio Oriente, affermando: «Come è noto, Israele sionista ha ucciso centinaia di migliaia di persone». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Il discorso di Erdogan alla fine del mese di Ramadan: «Che Dio distrugga Israele»

Articoli correlati

Erdogan, ‘Israele ha ucciso migliaia di persone, Dio lo distrugga’ABBONATI A DAYITALIANEWS Le dichiarazioni durante la fine del Ramadan Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha lanciato dure accuse contro...

“Dio lo distrugga”: l’anatema di Erdogan contro Israele gela la NATO. È rottura totale?In occasione dell’Eid al-Fitr, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha lanciato un durissimo attacco frontale contro Israele, profetizzando che...

Aggiornamenti e notizie su Il discorso di Erdogan alla fine del...

Temi più discussi: Erdogan, 'Israele ha ucciso migliaia di persone, Dio lo distrugga'; Possa Dio schiacciare e distruggere Israele. La maledizione di Erdogan; Erdogan si smarca dall’Occidente: Dio possa distruggere Israele; Erdogan, ‘Dio possa distruggere Israele’.

Erdogan invoca la distruzione di Israele | Dio lo punirà per le migliaia di persone ucciseErdogan invoca la distruzione di Israele: il presidente turco chiede ad Allah di punire la calamità sionista per la crisi in Medio Oriente ... ilsussidiario.net

Medio Oriente Erdogan: «Che Dio possa distruggere Israele»«Possa Egli, 'il dominatore' (Al-Kahrar), schiacciare e distruggere Israele». Lo ha affermato il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, utilizzando uno dei nomi usati nell'Islam per descrivere Dio: K ... bluewin.ch

Vatican News. . Quando sono debole, allora sono forte! Nei momenti di stanchezza e debolezza ricordati che Dio è la tua forza. Il Signore non ti lascia solo. Ascolta la riflessione di Suor Emanuela Cmes carmelitane messaggere #VaticanNewsIT #preghiera #s facebook

Che Dio conservi a lungo #AldoGrasso. Dopo di lui, il silenzio x.com