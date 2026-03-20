Dio lo distrugga | l’anatema di Erdogan contro Israele gela la NATO È rottura totale?

Durante l’Eid al-Fitr, il presidente turco ha pronunciato un anatema contro Israele, affermando che il Paese “pagherà un prezzo” per le sue azioni a Gaza. Le sue parole hanno suscitato grande attenzione all’interno della NATO, portando a speculazioni sulla possibilità di una rottura tra la Turchia e gli altri membri dell’Alleanza. La dichiarazione ha generato reazioni di sorpresa e preoccupazione tra gli alleati occidentali.

In occasione dell’ Eid al-Fitr, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha lanciato un durissimo attacco frontale contro Israele, profetizzando che il Paese “pagherà un prezzo” per le azioni a Gaza. Le dichiarazioni, pronunciate in un clima di altissima tensione regionale, segnano una rottura diplomatica profonda che vede la Turchia posizionarsi come guida del mondo musulmano sunnita. Mentre le sirene d’allarme risuonavano a Gerusalemme, il leader di Ankara ha invocato la “salvezza e rinascita” del mondo islamico, dipingendo Israele come una minaccia esistenziale per l’intera area mediorientale. Bandiera turca (FreePik) Il messaggio del “Sultano” è arrivato al termine del Ramadan, un momento di sacralità che Erdogan ha trasformato in un palcoscenico politico. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - “Dio lo distrugga”: l’anatema di Erdogan contro Israele gela la NATO. È rottura totale? Articoli correlati Erdogan, ‘Israele ha ucciso migliaia di persone, Dio lo distrugga’ABBONATI A DAYITALIANEWS Le dichiarazioni durante la fine del Ramadan Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha lanciato dure accuse contro... Missile di Teheran vola sulla Turchia. La Nato lo abbatte, Erdogan ringhiaPoco dopo che l’Iran ha negato di aver lanciato attacchi alle porte dell’Europa, la Nato ha intercettato un missile diretto proprio sulla Turchia. Tutti gli aggiornamenti su Dio lo distrugga l'anatema di Erdogan... Discussioni sull' argomento Unesco, l'Italia candida presepe, uve Valpolicella e patrimonio alimentare alpino; Poesia, porta aperta sulla speranza: l'omelia per i funerali di Enrica Bonaccorti; Storie che costruiscono: presentato il libro Indomita di Civita Di Russo; Ztl a 30 km all'ora a Roma, ricorso al Consiglio di Stato. Erdogan, 'Israele ha ucciso migliaia di persone, Dio lo distrugga'(ANSA) - ISTANBUL, 20 MAR - Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha accusato Israele di avere ucciso migliaia di persone, aggiungendo che ... notizie.tiscali.it MEDIO ORIENTE | Erdogan: "Israele ha ucciso migliaia di persone, possa Dio distruggerlo". Lo ha affermato il leader turco durante una cerimonia per la conclusione del Ramadan. #ANSA - facebook.com facebook MEDIO ORIENTE | Erdogan: "Israele ha ucciso migliaia di persone, possa Dio distruggerlo". Lo ha affermato il leader turco durante una cerimonia per la conclusione del Ramadan. #ANSA x.com